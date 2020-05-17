Ученые назвали любознательность характерным признаком умного человека





Как выяснилось, у людей, имеющих высокий интеллект, имеется соответствующая черта характера. Таким образом можно в некоторой степени говорить о показателе интеллекта собеседника на основании наличия либо отсутствия соответствующей особенности. Обладатели высокого показателя IQ имеют жажду познания новых вещей, поскольку их мозг требует предоставить ему повышенную нагрузку.В соответствии с мнением учёных, когда человек, обладающий высоким интеллектом, прекращает усиленно нагружать свои нейроны мозга, то испытывает значительный дискомфорт. В рамках исследования удалось выяснить существование 2-х второстепенных признаков, которые определяют умного человека. Одним из них является забывчивость, а другим – терпеливость.