Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции





Выйдя на пробежку утром, Муцениеце увидела, что в лесопарке, находящемся рядом с ее домом, вырубают деревья, поэтому решила выступить против несанкционированной стройки. Артистка пришла проверить состояние бывшего зеленого участка, но ей сообщили о наличии разрешения. Она считает, что все документы поддельные, что обсудила со своими подписчиками в Instagram. Вскоре на место инцидента прибыли сотрудники органов правопорядка, с которыми супруга Павла Прилучного вступила в спор. В итоге актрису задержали за то, что она остановилась и заговорила с ними, что противоречит правилам поведения во время карантина. В итоге звезду отпустили, что она объяснила отсутствием оснований для составления протокола.Агата Муцениеце намерена призвать на помощь в борьбе с несанкционированной застройкой своих друзей и коллег, чтобы они осветили происходящее в социальных сетях.