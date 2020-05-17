Эксперты рассказали о скидках в РФ на покупку новой машины в мае





Поскольку за последние месяцы курс рубля ослабел, а автодилеры стали терпеть убытки, производители решили предоставить более масштабные скидки и специальные предложения на новые транспортные средства. К примеру, чешская компания Skoda заявила о падении цены на такие популярные модели, как Rapid, Karoq и Octavia. При использовании программы трейд-ин общая скидка составит от 106 000 рублей (Skoda Karoq) до 300 000 рублей (флагманский лифтбек Skoda Superb). По схеме «Утилизация», сдаче старой машины, общая выгода может составить свыше 110 тысяч рублей. АвтоВАЗ также предоставил неплохие майские скидки на Vesta, Xray, 4x4 Urban, Granta и Largus с помощью трейд-ин. К примеру, Vesta Sport можно приобрести почти на 90 тысяч рублей дешевле, Lada Xray Cross – на 25 тысяч.Стоит обратить внимания и на скидки от автоконцерна Kia: они варьируются от 50 до 100 тысяч рублей, распространяясь на модели Sorento, Sorento Prime и Optima. Кроссовер Sportage, выпущенный в 2019 году, подешевеет на 90 000 рублей. Hyundai i30 N обойдется россиянам на 160 тысяч рублей меньше, чуть меньшая скидка полагается Santa Fe и Tucson 2020/2019 – 65 тысяч и 25-50 тысяч соответственно.