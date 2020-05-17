Эксперты назвали лучшие по основным параметрам смартфоны в 2020 году





По причине санкционных ограничений США в отношении Huawei этот смартфон лишен доступа к сервисам Google, включая магазин программ. Несмотря на это, он смог получить место в списке за счет оснащения OLED-дисплеем, ОЗУ в объёме 8 Гбайт и ПЗУ на 256 Гбайт. Помимо этого, предусмотрен аккумулятор на 4,2 тысячи мАч.Другим смартфоном в списке лучших по техническим параметрам стал Mi Note 10 Pro от компании Xiaomi. Устройство оснащено 8 Гбайт ОЗУ и накопителем на 256 Гб. Девайс получил высокую оценку качества базовой и фронтальной камер. На третьей строчке находится Blackview BV9100 с формулой памяти 4/64 Гб и камерой от компании Sony. На фоне других представителей рейтинга это кажется весьма скромными показателями, однако ключевым преимуществом этого смартфона является наличие батареи на 13 тысяч мАч. Этого достаточно для просмотра видео в течение 26,5 ч.Xiaomi Mi Max 3 при относительно невысокой стоимости получил крупный дисплей диагональю 6,9”. Более крупный экран имеет Samsung Galaxy Fold, но первый стоит 14 тысяч рублей, а второй - 158 тысяч. Mi Max 3 получил процессор Snapdragon 636 на 8 ядер, а также аккумулятор ёмкостью 5,5 тысячи мАч. Игроки высоко оценят смартфон Black Shark 2 Pro, получивший 8 Гб ОЗУ и внутренний накопитель на 128 Гбайт. В качестве процессора используется чип Snapdragon 855+, а высокая работоспособность обеспечивается за счет улучшенного механизма охлаждения. Средняя стоимость девайса в РФ составляет 37 тысяч рублей.