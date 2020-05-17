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«Обзывают меня бабкой»: Брухунова отреагировала на критику своего наряда

Днями ранее Татьяна Брухунова поделилась новым образом с косынкой, которая вызвала у поклонников ассоциации с «бабушками». Брухунова отреагировала на критику своего наряда, который вдохновлялся стилем Одри Хёпберн.

В профиле Татьяны Брухуновой на веб-платформе Instagram появилась серия фотографий, на которых директор Театра эстрадных миниатюр предстала в необычном амплуа. Гардероб звезды состоял из малинового плаща-пальто, солнечных очков и классической косынки. Недоброжелатели высказали мнение, что подобный головной убор могут носить только женщины пенсионного возраста. Брухунова, в свою очередь, посвятила резкий пост хейтерам и оправдалась за спорный элемент одежды.

Коллега Евгения Петросяна говорит, что её стиль является данью уважения таким иконам моды, как Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн. Большинство киногероинь последней носили платки, что даже увеличило их популярность в 1960-х годах. «Унижая меня и называя «бабкой», вы показываете все свое невежество и неосведомленность», - добавила Брухунова. При этом знаменитость решила проигнорировать слухи о предположительном рождении ребенка от суррогатной матери.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:50

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