Немецкий депутат Рольф Мютцених считает Дональда Трампа “бактерией для НАТО”
Немецкий депутат Рольф Мютцених назвал Дональда Трампа “бактерией для НАТО”. Политик бундестага считает, что заявления президента США об утрате актуальности организации ослабили влияние альянса.
По мнению Мютцениха, Дональда Трампа можно сравнить с “бактерией”, поскольку он начал противопоставлять себя странам Европы. Американский лидер якобы распространяет слухи о неактуальности НАТО, что приводит к ослаблению влияния Североатлантического альянса в целом. Политик также назвал действующую в США ядерную стратегию опасной, поскольку Белый дом оставляет за собой право применять тактическое оружие.
Рольф Мютцених выступал с требованием о выводе ядерных вооружений из ФРГ, но эта инициатива вызвала волну критики среди парламентариев. Противоположную позицию также занял глава МИД Германии Хайко Маас.
По мнению Мютцениха, Дональда Трампа можно сравнить с “бактерией”, поскольку он начал противопоставлять себя странам Европы. Американский лидер якобы распространяет слухи о неактуальности НАТО, что приводит к ослаблению влияния Североатлантического альянса в целом. Политик также назвал действующую в США ядерную стратегию опасной, поскольку Белый дом оставляет за собой право применять тактическое оружие.
Рольф Мютцених выступал с требованием о выводе ядерных вооружений из ФРГ, но эта инициатива вызвала волну критики среди парламентариев. Противоположную позицию также занял глава МИД Германии Хайко Маас.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:56