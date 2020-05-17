Немецкий депутат Рольф Мютцених считает Дональда Трампа “бактерией для НАТО”





По мнению Мютцениха, Дональда Трампа можно сравнить с “бактерией”, поскольку он начал противопоставлять себя странам Европы. Американский лидер якобы распространяет слухи о неактуальности НАТО, что приводит к ослаблению влияния Североатлантического альянса в целом. Политик также назвал действующую в США ядерную стратегию опасной, поскольку Белый дом оставляет за собой право применять тактическое оружие.Рольф Мютцених выступал с требованием о выводе ядерных вооружений из ФРГ, но эта инициатива вызвала волну критики среди парламентариев. Противоположную позицию также занял глава МИД Германии Хайко Маас.