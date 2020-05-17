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Дарья Повереннова на фоне карантина посчитала «издевательством» пожелание ей «хороших выходных»

Из-за длительного карантина Дарья Повереннова начала странно реагировать на простые слова. Так, актрису вывела из себя ситуация, когда ей пожелали «хороших выходных».
Дарья Повереннова на фоне карантина посчитала «издевательством» пожелание ей «хороших выходных»

Знаменитость рассказала подписчикам в Instagram, что заметила у себя неадекватную реакцию на обыденную фразу. По словам Дарьи Поверенновой, простое пожелание она восприняла как издевательство, хотя раньше считала его вежливой фразой. Поклонники с пониманием отнеслись к признанию кумира и стали делиться собственными подробностями того, как на них влияет карантин. Некоторые юзеры посоветовали артистке пропить специальные лекарства, чтобы избавиться от раздражительности и дождаться завершения карантина. Как отметили другие, подобные высказывания из «прошлой жизни» произносят, чтобы разозлить собеседника.

Тем не менее, Повереннова старается искать положительные стороны в сложившейся ситуации. Она часто публикует в блоге личные снимки и рассказывает фолловерам о счастливых моментах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:34

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