Дарья Повереннова на фоне карантина посчитала «издевательством» пожелание ей «хороших выходных»





Знаменитость рассказала подписчикам в Instagram, что заметила у себя неадекватную реакцию на обыденную фразу. По словам Дарьи Поверенновой, простое пожелание она восприняла как издевательство, хотя раньше считала его вежливой фразой. Поклонники с пониманием отнеслись к признанию кумира и стали делиться собственными подробностями того, как на них влияет карантин. Некоторые юзеры посоветовали артистке пропить специальные лекарства, чтобы избавиться от раздражительности и дождаться завершения карантина. Как отметили другие, подобные высказывания из «прошлой жизни» произносят, чтобы разозлить собеседника.Тем не менее, Повереннова старается искать положительные стороны в сложившейся ситуации. Она часто публикует в блоге личные снимки и рассказывает фолловерам о счастливых моментах.