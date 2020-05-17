Татьяна Тарасова призвала наказать Марата Башарова за избиение жен





Впервые относительно домашнего насилия со стороны Марата Башарова тренер высказалась публично еще в 2014 году, а после очередного инцидента она назвала избранниц артиста “несчастными”. Мастер спорта обратила внимание, что он постоянно бьет женщин, поинтересовавшись, какое наказание Башаров бы сам себе назначил. Татьяна Тарасова вспомнила слова собственного отца, который говорил, что пьющий человек вряд ли сможет стать трезвенником. В связи с этим тренер считает, что актера уже давно пора наказать.Татьяна Тарасова задалась вопросом, почему избитые Башаровым женщины не подали в суд, а эта тема спокойно транслируется по телевидению.