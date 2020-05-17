Беспроводные наушники ReduxBuds обещают до 100 ч автономной работы





В состав поставки входит интеллектуальная система для активного шумоподавления. Опция подключается по желанию. Возможно использование специального режима Transparency Mode, который позволяет слышать часть звуков из окружения пользователя. Новинка получила аккумуляторы для автономной работы в течение 10 часов. При этом за счет входящего в комплект поставки футляра показатель может быть повышен до 100 ч.Разработчик предусмотрел механизм сенсорного управления для контроля степени громкости, переключения музыкальных композиций, а также приёма и отключения вызовов по телефону и т. п. Пользователям обещают возможность взаимодействия с «умными» голосовыми помощниками типа Apple Siri и Google Assistant. В целях восполнения энергозапаса футляра используется разъём USB Type-C.