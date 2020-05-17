Наталья Водянова перенесла свадьбу с Антуаном Арно на следующий год





В интервью с главным редактором издания Марией Федоровой знаменитость рассказала, что она думает по поводу отмененного бракосочетания. Наталья Водянова старается положительно смотреть на сложившуюся ситуацию. Примерно через месяц актриса должна была выйти замуж за Антуана Арно, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на следующий год. Манекенщица грустно отметила, что сейчас могла бы быть на девичнике в Коста-Рике. Свадебное платье, которое невеста миллиардера собиралась сшить, тоже еще не готово. Модель добавила, что старается философски смотреть на перенос свадьбы, просто так суждено.Водянова боится заглядывать в будущее, так как это ее пугает. Теперь звезда подиумов надеется, что «мир сможет справиться» с происходящим. На отношениях с Арно отмена церемонии и банкета никак не отразится, о чем сказала актриса. Влюбленные вместе с 2011 года, за это время у них родились двое детей.Комментируя перенос свадьбы, манекенщица подчеркнула, что не хочет менять уже существующий сценарий, поскольку долго ждала церемонии со своим избранником. Торжество с тремястами приглашенными планировали праздновать в Шампани в течение двух дней.