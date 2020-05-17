Составлен ТОП-5 бюджетных смартфонов с хорошей камерой в 2020 году





Первое место в плане оптимальности цены и качества занял Vsmart Live от вьетнамского производителя. Его трехмодульная камера может похвастаться конфигурацией 48 + 8 + 5 Мп, а селфи-объектив с разрешением 20 Мп дает эффект боке благодаря ИИ. Смартфон также оснастили 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, АКБ ёмкостью 4000 мА.ч, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. В розничной продаже его стоимость составляет не более 20 тысяч рублей.Сразу за ним шел Nokia 7.2, который является самой популярной моделью бренда. Стать владельцем гаджета с основным сенсором на 38 Мп можно всего за 15 тысяч рублей. Тройку лидеров закрывает Samsung Galaxy A50 с 25-мегапиксельной камерой. В списке также значился новый Xiaomi Redmi Note 8 Pro, признанный наиболее продаваемым смартфоном в России. За 16,5 тысяч рублей покупатель получит в свое распоряжение четверной модуль с главным 64-мегапиксельным датчиком. Отдельного упоминания заслужил Motorola Moto G7 Plus за 18,5 тысяч рублей, оборудованный объективом на 16 Мп.