"Адовый беспредел": Павел Прилучный рассказал о нашедшей его "родной сестре"

Недавно к загородному дому Павла Прилучного приехали молодой человек в инвалидном кресле и девушка, которая уверяла, что является родной сестрой актера. Якобы их разлучили еще в роддоме, но звезда отечественного кино попытался объяснить, что слышит эту историю впервые в жизни. Он раньше не встречался с этими людьми и не вел с ними переписки. Выяснилось, что девушка поверила мошеннику, который выдавал себя за Павла Прилучного в социальных сетях. Также она заявила, что ждет ребенка и лечится от рака головного мозга, поэтому актер предположил, что общается с душевнобольными людьми. При этом он не отрицает, что ими могли оказаться злоумышленники, назвав ситуацию “адовым беспределом”.Павел Прилучный считает, что подобные угрозы являются обратной стороной популярности. Некоторые артисты откровенно рассказывают, как страдали от преследователей и настойчивых поклонников.