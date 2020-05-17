The National Interest: Новая тактика ВМФ РФ поставила под удар субмарины НАТО





Действия подводных флотилий США и НАТО у границ России вынудили Кремль активизировать обучение военных новой противолодочной тактике. На данный момент российский ВМФ проводит большое число учений в Черном, Балтийском, Средиземном и Баренцевом морях. Что касается северных широт, то маневры в Арктике начались после прохождения американских и британских кораблей в регионе. Известно, что в состав учебной группы вошли несколько малых кораблей и корветов проекта 22160, которых оборудовали гидролокаторами. Патрульные суда могут играть роль ориентиров для военных формирований, которые задействуют торпеды и глубинные бомбы.Глава Петербургского Клуба моряков-подводников Игорь Курдин рассказал о главных уязвимостях субмарин Североатлантического альянса. Авиация противника и мины чрезвычайно опасны для них, поскольку способны заблокировать выход с базы. Для подводных лодок нужна особая стратегия: большая часть из них может следовать за тральщиками, которые расчищают маршрут движения. В то же время этот подход ставит под удар ядерный арсенал США.