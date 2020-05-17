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The National Interest: Новая тактика ВМФ РФ поставила под удар субмарины НАТО

Новая противолодочная тактика российских ВМФ поставила под удар субмарины НАТО. Журналисты из американского издания The National Interest считают, что РФ намеревается противостоять США в Мировом океане.

Действия подводных флотилий США и НАТО у границ России вынудили Кремль активизировать обучение военных новой противолодочной тактике. На данный момент российский ВМФ проводит большое число учений в Черном, Балтийском, Средиземном и Баренцевом морях. Что касается северных широт, то маневры в Арктике начались после прохождения американских и британских кораблей в регионе. Известно, что в состав учебной группы вошли несколько малых кораблей и корветов проекта 22160, которых оборудовали гидролокаторами. Патрульные суда могут играть роль ориентиров для военных формирований, которые задействуют торпеды и глубинные бомбы.

Глава Петербургского Клуба моряков-подводников Игорь Курдин рассказал о главных уязвимостях субмарин Североатлантического альянса. Авиация противника и мины чрезвычайно опасны для них, поскольку способны заблокировать выход с базы. Для подводных лодок нужна особая стратегия: большая часть из них может следовать за тральщиками, которые расчищают маршрут движения. В то же время этот подход ставит под удар ядерный арсенал США.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:04

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