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Исследователи рассказали, какая приправа может являться скрытым ядом

Специалисты, представляющие Стэндфордский университет, выяснили, какие приправы могут являться скрытым ядом. При использовании следующей добавки существует вероятность попадания в кровь очень опасного вещества – свинца.

В своём исследовании ученые захотели выяснить, почему в крови жителей Бангладеш нередко находят следы вышеназванного элемента. Оказывается, в этой стране очень популярна приправа карри, её употребляют в немалых количествах. Состав примечателен куркумой, ведь она и содержит свинец. Более того, при изготовлении данного порошка, как правило, добавляется хромат свинца – крайне токсичное вещество, подчеркивают эксперты.

Сам же свинец очень сильный нейротоксин, повышающий вероятность возникновения сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. Впрочем, исследователи пока не знают, добавляют ли свинец в куркуму и в других странах мира.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:50

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