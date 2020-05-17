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Джиган впервые после лечения от наркозависимости выступил на VK Fest

Джиган принял участие в онлайн-фестивале «VK-Fest 2020», впервые выступив перед публикой после лечения от наркозависимости. В настоящее время рэпер пытается не только возобновить работу, но и наладить отношения с семьей.
Джиган впервые после лечения от наркозависимости выступил на VK Fest

Исполнитель появился на втором дне мероприятия, где спел для зрителей 2 композиции – «Молоды мы» и «На восьмом этаже». Как сказал Джиган, он рад снова заниматься творчеством. Сейчас он много времени посвящает работе после того, как выписался из клиники, где проходил лечение от наркозависимости. По словам знаменитости, он часто приходит в студию звукозаписи, сотрудничая с рэперами ST и Тимати. Артисты объединили свои сили для создания свежего трека. Проблемы с запрещенными веществами начались у супруга Оксаны Самойловой еще в Майами. Там он стал выходить в прямые эфиры с поклонниками в нетрезвом виде. Как говорил тогда певец, у него «сорвало катушку».

В московском наркодиспансере Джиган находился примерно месяц. За 3 недели ему поставили 90 капельниц. После выписки многодетный отец посоветовал поклонникам никогда не попадать в такие «трипы».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:33

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