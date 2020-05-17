Екатерина Волкова поздравила Станислава Дужникова с днем рождения: "С тобой всегда “круто”, за что я готова носить тебя на руках"
Екатерина Волкова поздравила с днем рождения “самого заботливого и талантливого” актера Станислава Дужникова, которого готова носить на руках. На своей странице в Instagram актриса опубликовала серию личных совместных фотографий с коллегой.
Екатерина Волкова призналась, что со Станиславом Дужниковым одинаково “круто” в любых ситуациях, за что актриса готова носить его на руках. Звезда осыпала коллегу комплиментами в честь дня рождения, отметив, что он “самый добрый, внимательный, заботливый, талантливый”. К публикации актриса прикрепила несколько совместных фотографий из личного архива, на которых они изображены в условиях закулисья и отдыха.
Актриса призвала фанатов закидать именинника теплыми словами, что исполнили фанаты. Под записью фолловеры начали оставлять поздравительные комментарии в честь 47-летия Станислава Дужникова.
Екатерина Волкова призналась, что со Станиславом Дужниковым одинаково “круто” в любых ситуациях, за что актриса готова носить его на руках. Звезда осыпала коллегу комплиментами в честь дня рождения, отметив, что он “самый добрый, внимательный, заботливый, талантливый”. К публикации актриса прикрепила несколько совместных фотографий из личного архива, на которых они изображены в условиях закулисья и отдыха.
Актриса призвала фанатов закидать именинника теплыми словами, что исполнили фанаты. Под записью фолловеры начали оставлять поздравительные комментарии в честь 47-летия Станислава Дужникова.