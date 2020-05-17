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В Китае рассказали о причинах покупки российских истребителей Су-35

В Китае рассказали о причинах приобретения российских самолётов модели Су-35. Отмечается, что соседняя сторона заинтересована в получении партии многоцелевых истребителей, невзирая на использование аппарата J-20.

Аналитики издания Sohu сообщили, что Китай надеется в дальнейшем получить от РФ самолёты по причине относительно высокой стоимости серийной сборки собственных истребителей. Подчеркивается, что J-20 имеет цену, которая считается одной из наиболее низких в мире, однако для серийной сборки стоимость всё равно весьма велика. При этом изготовленного количества J-20 недостаточно для исполнения боевых заданий. За счет принятия на вооружение Су-35 Китай существенно повысил свою мощь в оборонной сфере.

В издании добавляют, что российские Су-35 используют технологии, представляющие собой большой интерес для инженеров КНР. К таковым можно отнести радар, укомплектованный пассивной фазированной решеткой, а также снаряды типа «воздух-воздух» с протяженностью полёта свыше 200 км. В Sohu добавляют, что изучение Су-35 даст КНР возможность разработать на их базе собственные технологии для улучшения отечественных боевых самолетов.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:26

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