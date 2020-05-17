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В России второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в России удается фиксировать менее 10 тыс. новых заболевших коронавирусом в сутки. Об этом 17 мая сообщает пресс-ведомство оперативного штаба, противодействующего распространению в стране COVID-19.
В России второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 9,7 тыс. инфицированных, а общее количество превысило 281 тыс. человек. До этого три дня подряд наблюдалось по 10 тыс. новых случаев в день. Антирекорд наблюдался 11 мая, когда заболели сразу более 11,6 тыс. граждан. Наибольшее число заражений по прежнему фиксируется в Москве, где к настоящему времени диагноз подтвердился у более 142 тыс. россиян.

За время пандемии выздоровели 67,4 тыс. человек, а скончались более 2,6 тыс. пациентов. Смертность сохраняется на уровне 0,94%.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:31

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