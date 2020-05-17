В России второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом





За последние сутки в России зафиксировано 9,7 тыс. инфицированных, а общее количество превысило 281 тыс. человек. До этого три дня подряд наблюдалось по 10 тыс. новых случаев в день. Антирекорд наблюдался 11 мая, когда заболели сразу более 11,6 тыс. граждан. Наибольшее число заражений по прежнему фиксируется в Москве, где к настоящему времени диагноз подтвердился у более 142 тыс. россиян.За время пандемии выздоровели 67,4 тыс. человек, а скончались более 2,6 тыс. пациентов. Смертность сохраняется на уровне 0,94%.