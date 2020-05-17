Очередное обновление Windows 10 привело к пропаже файлов и звука





Установка нового патча KB4556799 для Windows 10 сопровождалась не только избавлением от уязвимостей в системе безопасности, но и появлением проблем с интерфейсом. Пользователи Сети говорят, что в ряде случаев наблюдается сброс конфигураций аудиодрайвера, а иногда и удаление Realtek. Это привело к тому, что юзеры не могли воспроизводить музыку через динамики и гарнитуру. Другие клиенты Microsoft утверждают, что у них исчезли все файлы и документы, хранящиеся внутри профиля.По необъяснимым причинам KB4556799 осуществляет загрузку временного аккаунта вместо постоянного. Подобный баг решается посредством 6-8 перезагрузок ОС. Несмотря на многочисленные жалобы, представители Microsoft пока не признали наличие проблемы. Инсайдеры говорят, что в компании все же работают над внеплановым обновлением. А пока эксперты рекомендуют удалить апдейт, который является причиной неисправной работы.