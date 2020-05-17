Настя Каменских опровергла слухи о разводе с Потапом





Комментируя информацию СМИ о возможном расставании, знаменитость отметила, что у них с рэпером совпадают взгляды на жизнь, интересы и вкусовые пристрастия. Также Настя Каменских опровергла предположение о том, что ревнует супруга к фанаткам. Как оказалось, она любит, когда по артисту «все сходят с ума». По мнению исполнительницы, такое поведение поклонниц лишь подтверждает то, что Потап «классный». В то же время звезда шоу-бизнеса назвала себя «красивой девочкой» и добавила, что по этой причине не ревнует любимого. Певица считает, что у человека должна быть своя свобода.Ранее Каменских высказалась по поводу слухов о своей беременности. Все началось после размещения в Instagram новых фотографий брюнетки.