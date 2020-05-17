Михаил Вашуков опроверг госпитализацию с пневмонией: "Подозревают коронавирус, но я нахожусь дома"
Юморист Михаил Вашуков назвал информацию о его якобы попадании в больницу и поражении легких пневмонией не соответствующей действительности. Российский исполнитель подтвердил, что у него подозревают коронавирус, но он находится дома.
На слухи о госпитализации 61-летний Михаил Вашуков решил ответить в комментарии изданию “Подъём”. Артист заметил, что о его самочувствии беспокоится вся страна, но назвал возникшую проблему "глупостями", поскольку чувствует себя нормально. Куплетист сдал тест на наличие у него COVID-19 из-за подозрения на соответствующий диагноз, а теперь ожидает результата, находясь на самоизоляции дома.
Ранее появились сведения, что Вашуков в экстренном порядке доставлен в больницу в Пушкино, где у него обнаружили пневмонию.
На слухи о госпитализации 61-летний Михаил Вашуков решил ответить в комментарии изданию “Подъём”. Артист заметил, что о его самочувствии беспокоится вся страна, но назвал возникшую проблему "глупостями", поскольку чувствует себя нормально. Куплетист сдал тест на наличие у него COVID-19 из-за подозрения на соответствующий диагноз, а теперь ожидает результата, находясь на самоизоляции дома.
Ранее появились сведения, что Вашуков в экстренном порядке доставлен в больницу в Пушкино, где у него обнаружили пневмонию.