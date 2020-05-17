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Уролог-андролог Сергей Боголюбов прокомментировал заявление китайских ученых о вероятности COVID-19 провоцировать мужское бесплодие

Новые исследования китайских ученых показали, что COVID-19 поражает репродуктивную систему. По словам медиков, коронавирусная инфекция может привести к мужскому бесплодию. Данные выводы прокомментировал отечественный уролог-андролог Сергей Боголюбов.

По словам врача, риск поражения репродуктивной функции вполне возможен, ведь патоген проникает в клетки через фермент ангиотензин. Их гибель приводит к нарушению дисфункций различных систем организма, а половые органы не являются исключением. Попасть в яичко мужчины коронавирус может только через кровь", - говорит Боголюбов.

Кроме того, SARS-CoV-2 может оказаться в них лишь при тяжелой форме болезни. Снижение сексуального влечения, уменьшение объема яичек или спермы при эякуляции являются симптомами перенесенной инфекции. Поэтому определенные меры предосторожности позволят сохранить здоровье. Боголюбов отметил, что различные патогены могут сохраняться в организме десятилетиями после выздоровления, но в отношении коронавирусов такой информации нет.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:58

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