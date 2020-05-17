В Кемерове машина «провалилась» в дорожную яму





После столкновения с ограждением автомобиль провалился в яму, выкопанную для коммунальных работ. Впрочем, скорость машины была слишком высокой, поэтому водитель, по-видимому, не увидел, что данный участок дороги был огорожен сигнальной лентой и барьерами, также там стояли предупреждающие временные дорожные знаки. По информации свидетелей инцидента, автовладелец был госпитализирован, получив повреждения различной степени тяжести.Сотрудники регионального МВД уточнили, что водитель иномарки выбрал скорость, которая не соответствовала дорожным и временным условиям. В итоге транспортное средство оказалось в яме, выкопанной для проведения коммунальных работ.