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Никасу Сафронову выплатили $320 тысяч за пораненный палец

Никас Сафронов поранил палец, после чего получил за это $320 тысяч, так как его руки были застрахованы. Подробностями случившегося художник поделился в эфире передачи «Секрет на миллион».
Никасу Сафронову выплатили $320 тысяч за пораненный палец

Выяснилось, что профессор Ульяновского государственного университета съел шпроты, а после выкинул банку в ведро. Утром он пытался утрамбовать мусор и в итоге поранил палец. Спустя некоторое время началось воспаление, и медики прописали Сафронову лекарство. Однако оно не показало положительного результата, в связи с чем знаменитости провели 3 хирургических вмешательства. Медики так и не смогли поставить звездному пациенту диагноз, а позже обнаружили, что воспаление было связано с грибком, который врачи не искали.

В результате Никас Степанович получил $320 тысяч долларов от страховой компании. Как отметил действенный член Российской Академии художеств, он застраховал свою жизнь на миллион долларов и в год платит 23 тысячи.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:51

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