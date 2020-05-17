Никасу Сафронову выплатили $320 тысяч за пораненный палец





Выяснилось, что профессор Ульяновского государственного университета съел шпроты, а после выкинул банку в ведро. Утром он пытался утрамбовать мусор и в итоге поранил палец. Спустя некоторое время началось воспаление, и медики прописали Сафронову лекарство. Однако оно не показало положительного результата, в связи с чем знаменитости провели 3 хирургических вмешательства. Медики так и не смогли поставить звездному пациенту диагноз, а позже обнаружили, что воспаление было связано с грибком, который врачи не искали.В результате Никас Степанович получил $320 тысяч долларов от страховой компании. Как отметил действенный член Российской Академии художеств, он застраховал свою жизнь на миллион долларов и в год платит 23 тысячи.