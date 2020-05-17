Составлен ТОП-3 полноприводных седанов с ценой до 1 млн рублей





Модель в корпусе B8 можно найти на вторичном рынке с пробегом порядка 100-140 тысяч км. Чаще всего встречаются версии с двигателем объёмом 2 л и производительностью 225 «лошадей». В паре с двигателем работает роботизированная трансмиссия. Периодически можно найти версию с двигателем на 211 «лошадок» при том же объёме силового агрегата. Среди ключевых преимуществ модели выделяются дизайн, система полного привода Quattro и салон с качественной отделкой.На втором месте расположился BMW 5-Series 6-й генерации. За 1 млн рублей можно купить модель 2010-2012 годов производства с двигателем на 245 «лошадей» и автоматической трансмиссией. Пробег для указанной стоимости составляет около 130-150 тысяч км. Замыкает список Mercedes-Benz E-Class 4-го поколения, поставляемый в корпусе w212. Версия 2010-2012 гг. после 130-150 тысяч км пробега может быть куплена на вторичном рынке с бюджетом до 1 млн рублей. Под капотом авто установлен двигатель объёмом 3,5 л на 306 «лошадей». В паре с ним работает «автомат».