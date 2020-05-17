«В этих отношениях давно нет чувств»: Экстрасенс Саона о разрыве Эмина Агаларова с моделью





Расставание Эмина Агаларова и Алены Гавриловой стало неожиданностью для публики, ведь пару считали «идеальной семьей». Мнение по этому поводу высказала астролог Саона. По словам «ясновидящей», Emin принял правильное решение, поскольку продолжать отношения дальше не было никакого смысла. Экстрасенс мотивировала свою позицию тем, что исполнитель относится к тому типу людей, которые хотят искренности и любви от спутника жизни.«Он хочет поменять все, как ему кажется, в нужное русло», - добавила Саона. Экстрасенс утверждает, что в жизни певца уже есть «любовь», с которой он в ближайшем будущем посетит США или Великобританию. В то же время участница многих телешоу отказалась от комментариев по поводу причин разрыва Гавриловой и Агаларова. Бывшая супруга звезды намекает, что находится в шоке от решения возлюбленного не меньше, чем все сторонние наблюдатели.