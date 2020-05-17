Медики рассказали об опасности для здоровья оставленного на ночь у кровати стакана воды





Некоторые подготавливают для себя с вечера стакан воды, чтобы выпить несколько глотков перед сном, а оставшееся допить утром. Иногда после этих манипуляций люди ощущают тошноту и плохое самочувствие. Проблема заключается в том, что вода, которая остается открытой в течение продолжительного времени, накапливает вредные добавки. Частицы пыли и бактерии оседают на поверхности, а в стакан ночью могут попасть мухи или другие насекомые, которые оставляют в нем яйца и отходы жизнедеятельности.Такая вода перестает быть полезной, что может выдать странный ее привкус. Чтобы не навредить своему организму, следует оставлять воду у постели на ночь в бутылке. Специалисты советуют использовать стеклянную тару, которую можно закрыть крышкой, а загрязненную воду из открытого стакана можно сохранить лишь для последующего полива цветов.