Будущее поколение Dacia Logan станет трехмоторным и лишится сцепления





Журналисты издания LArgus прогнозируют, что обновленный Dacia Logan построят на платформе CMF-B, которая используется в нынешнем Renault Clio. Смена поколения повлияет и на диапазон двигателей: машину теперь будет приводить в движение 1,6-литровый бензиновый "атмосферник", два электромотора и трехвальная коробка передач без синхронизаторов. Суммарная мощность установки составляет более 140 лошадиных сил.Комплектация включает в себя аккумулятор на 1,2 кВт⋅ч, который не позволит преодолевать больше 1-2 км без подключения ДВС. Специалисты говорят, что благодаря последовательно-параллельной системе E-Tech автомобиль характеризуется максимальным сглаживанием рывков, сниженным расходом топлива и повышенной экологичностью. Официальная презентация нового седана состоится до конца текущего года. Руководство Renault и его дочернего подразделения в Румынии пока не раскрывает стоимости базовой и топовой версий.