Врачи перечислили заболевания, при которых резко увеличивается вес





Зачастую подобный процесс связывают с гипотериозом – заболеванием, из-за которого щитовидная железа не может нормально вырабатывать гормоны. Это приводит к замедлению обменных процессов в организме, а пища усваивается неправильно. Помимо набора лишнего веса появляются и такие проблемы, как регулярный запор, выпадение волос или усталость. У женщин подобная проблема может быть выявлена во время поликистоза яичников – болезнь приводит к гормональному сбою, количество выработанных мужских гормонов заметно увеличивается.Иногда стремительный набор веса свидетельствует об очень редких недугах - болезни Аддисона и синдрома Пиквика. В первом случае наблюдается дисфункция коры надпочечников, что приводит к увеличению жировой ткани и уменьшению мышечной. Синдром Пиквика - более опасное заболевание, ведь в короткий срок человек может растолстеть до опасных форм ожирения. При этом он будет жаловаться на ухудшение дыхания. Врачи уточняют, что недуг возникает в связи с нарушением работы гипоталамуса.