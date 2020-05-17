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Врачи перечислили заболевания, при которых резко увеличивается вес

Если в рационе человека преобладают продукты здорового питания, а он сам ведет активный образ жизни, но при этом в последнее время заметно поправился, это может свидетельствовать о серьезном заболевании. Врачи перечислили недуги, при которых человек стремительно поправляется, но не жалуется на какие-либо проблемы.

Зачастую подобный процесс связывают с гипотериозом – заболеванием, из-за которого щитовидная железа не может нормально вырабатывать гормоны. Это приводит к замедлению обменных процессов в организме, а пища усваивается неправильно. Помимо набора лишнего веса появляются и такие проблемы, как регулярный запор, выпадение волос или усталость. У женщин подобная проблема может быть выявлена во время поликистоза яичников – болезнь приводит к гормональному сбою, количество выработанных мужских гормонов заметно увеличивается.

Иногда стремительный набор веса свидетельствует об очень редких недугах - болезни Аддисона и синдрома Пиквика. В первом случае наблюдается дисфункция коры надпочечников, что приводит к увеличению жировой ткани и уменьшению мышечной. Синдром Пиквика - более опасное заболевание, ведь в короткий срок человек может растолстеть до опасных форм ожирения. При этом он будет жаловаться на ухудшение дыхания. Врачи уточняют, что недуг возникает в связи с нарушением работы гипоталамуса.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:44

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