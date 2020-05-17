Никита Ефремов о быте с Марией Иваковой: "При необходимости расходимся по разным комнатам, вот и все"





О романтической связи Марии Иваковой и Никиты Ефремова стало известно несколько месяцев назад, а возлюбленные подтвердили, что уже съехались на одну жилплощадь. Паре пришлось ненадолго расстаться, когда у телеведущей выявили коронавирус, и она была вынуждена самоизолироваться. По словам актера, в целом они не испытывают неудобств от жизни вместе. Квартиру артисты поделили на условные рабочие зоны, чтобы работать более продуктивно. Таким образом, они находятся в разных комнатах, а вопросы могут возникнуть только из-за того, что один не предупредил другого о своих делах.Мария Ивакова и Никита Ефремов уже поделили домашние обязанности, например, телеведущая готовит завтрак, а ее избранник – обед и ужин. С недавних пор актер отказался от мяса и курицы, из-за чего пока не испытывает неудобств.