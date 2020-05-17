Юрий Лоза пришел в восторг от выступления украинских артистов на шоу вместо «Евровидения»
Юрий Лоза был в восторге от выступления украинских артистов на шоу «Европа зажигает свет». Его провели вместо «Евровидения», отмененного из-за вспышки коронавируса.
Музыкант разместил новый пост на странице в Facebook, где написал, что небольшое количество участников согласились представить композиции на родном языке. Речь идет о Сербии, Словении, Хорватии, Украине, Франции, Италии, Белоруссии, Испании и Португалии. Как отметил Юрий Лоза, ему понравилось выступление украинских артистов, решивших, что каждая уважающая себя страна может найти переводчика для текста песни.
«Евровидение» в традиционном формате планировалось к проведению в Роттердаме 12-16 мая, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие отменили. Вместо этого провели онлайн-шоу, в котором выступили участники 2020 года.
Музыкант разместил новый пост на странице в Facebook, где написал, что небольшое количество участников согласились представить композиции на родном языке. Речь идет о Сербии, Словении, Хорватии, Украине, Франции, Италии, Белоруссии, Испании и Португалии. Как отметил Юрий Лоза, ему понравилось выступление украинских артистов, решивших, что каждая уважающая себя страна может найти переводчика для текста песни.
«Евровидение» в традиционном формате планировалось к проведению в Роттердаме 12-16 мая, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие отменили. Вместо этого провели онлайн-шоу, в котором выступили участники 2020 года.