Антиснайпер Андрей Хаски рассказал о специфике работы в спецназе





Как считает экс-антиснайпер Андрей Хаски, мастерство стрелка в ведении прицельного огня решает не все - качество каждого выстрела зависит от долгой и кропотливой работы оружейников. Также попасть по цели лишь мушкой совсем непросто: для этого сотрудники спецслужб используют оптический прицел. Хотя в текущее время ПСО-1 является надежным прибором "на каждый день", более специализированный "Гиперон" существенно облегчает работу. "С таким спокойно работал на дистанции полтора километра", - отметил Хаски.В снайперском деле также важны боеприпасы, в особенности патроны большого калибра. Дело в том, что подобные пули обладают не только большой пробивной способностью, но и стабильностью полета, которая не меняет траекторию даже при сильном ветре. Наконец, выбор винтовки с хорошим стволом существенно влияет на эффективность бойца. Наиболее дальнобойная российская СВЛК-14С "Сумрак" изготавливается из высоколегированной сверхпрочной стали, которая обеспечивает минимальное трение при контакте с пулей.