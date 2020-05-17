Дети Анжелики Агурбаш на карантине зарабатывают больше артистки
Анжелика Агурбаш рассказала, что её дети в условиях карантина зарабатывают больше. Артистка отпразднует 50-летие вдали от многих родственников, поскольку в условиях карантинных ограничений собраться вместе в Москве у них нет возможности.
Агурбаш отметила, что пока противостоит кризисной ситуации, однако имеется определённая тревога из-за ответственности перед детьми и необходимости оплачивать расходы без притока средств. Когда именно удастся получить первую работу, певица не знает. Режим самоизоляции она переносит спокойно.
Старшая дочь Анжелики Агурбаш Дарья в настоящее время проводит дистанционные занятия со своими учениками. Она трудится в колледже Олега Табакова, который в настоящее время возглавляет Владимир Машков. Дочь певицы ведёт занятия для 3-4 курсов. Сын Анжелики Агурбаш Никита проживает в Милане. Он также работает дистанционно, однако в металлургической отрасли. Сын певицы сотрудничает с компанией в Лугано. Артистка признаётся, что в условиях карантина они зарабатывают больше, поскольку у неё самой нет государственной зарплаты, а спектакли и концерты были отменены. Высокий доход детей Анжелика Агурбаш считает поводом для радости, не расстраиваясь по причине временного отсутствия доходов.
Агурбаш отметила, что пока противостоит кризисной ситуации, однако имеется определённая тревога из-за ответственности перед детьми и необходимости оплачивать расходы без притока средств. Когда именно удастся получить первую работу, певица не знает. Режим самоизоляции она переносит спокойно.
«Даже на Мальдивах не удавалось настолько расслабиться, как теперь дома. Здесь просто приходится это делать. Иной вопрос, что для творческой личности процесс работы продолжается постоянно — думаю о музыке, получаю много звонков. Просят устраивать прямые эфиры, но совершенно нет желания сейчас сидеть в соцсетях, так что наблюдаю за развитием ситуации со стороны», - приводит слова знаменитости издание «СтарХит».
Старшая дочь Анжелики Агурбаш Дарья в настоящее время проводит дистанционные занятия со своими учениками. Она трудится в колледже Олега Табакова, который в настоящее время возглавляет Владимир Машков. Дочь певицы ведёт занятия для 3-4 курсов. Сын Анжелики Агурбаш Никита проживает в Милане. Он также работает дистанционно, однако в металлургической отрасли. Сын певицы сотрудничает с компанией в Лугано. Артистка признаётся, что в условиях карантина они зарабатывают больше, поскольку у неё самой нет государственной зарплаты, а спектакли и концерты были отменены. Высокий доход детей Анжелика Агурбаш считает поводом для радости, не расстраиваясь по причине временного отсутствия доходов.