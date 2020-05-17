Алексей Ягудин о вероятности возобновления карьеры Алины Загитовой: "Она никуда не уходила, а просто взяла паузу"

Как отметил Алексей Ягудин, Алина Загитова не уходила из профессии, а лишь поставила карьеру на паузу. Спортсмен предположил, что после участия в шоу фигуристка могла соскучиться по любительскому спорту и сейчас тренируется, чтобы вернуться. Однако он ждет нового сезона, чтобы увидеть перемены в актуальном списке участников сборной.Ягудин отметил, что чемпионат России сейчас находится в приоритете, поэтому сборная преследует престиж, а Федерация спорта вправе изменить заявку на этапы “Гран-при”. В пример он поставил Михаила Коляду, который сейчас отсутствует в списках, но ведомство может отправить его завоевывать медали, если посчитает, что он в достаточной для этого форме.