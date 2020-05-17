"Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big попал в список Forbes





Дмитрий Красилов стал номинантом на премию "30 до 30" от журнала Forbes, которая выдается россиянам за успехи в творческой профессии. Хореограф не только добился признания в профессиональном сообществе и стал известен на глобальном уровне, но и получил возможность представлять категорию "Искусство". Зрители полюбили артиста после его участия в клипе Uno от Little Big. Прозванный "Пухляшом", он продемонстрировал зажигательный танец и удивительную растяжку.Известно, что до участия в съемках видеоролика к "Евровидению-2020" Красилов успел "засветиться" в программе "Танцы" на ТНТ, а также нескольких российских фильмах и сериалах. К примеру, отечественный зритель мог узнать харизматичного актера во "Вторжении-2", ситкомах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". Последней работой уроженца Алтайского края стал клип "Плачу на техно" группы Cream Soda, из-за которого многие фанаты и начали подписываться на его страницы в социальных сетях.