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«Плачу каждый год налоги»: У Никаса Сафронова есть дом на Волге и остров в Эстонии

Никас Сафронов владеет островом в Эстонии, а еще он построил дом на Волге, о чем рассказал в эфире передачи «Секрет на миллион». По словам художника, у него есть несколько квартир, но чаще всего он живет трехэтажных апартаментах с видом на Кремль.
«Плачу каждый год налоги»: У Никаса Сафронова есть дом на Волге и остров в Эстонии

Деятель искусства рассказал, что не ощущает комфорта в большом жилье, в связи с чем купил участок с видом на Волгу, размер которого составляет 25 га. Как отметил Сафронов, ему стало жаль смотреть на территорию, захламляющуюся другими жителями. Также ему требовалось место для работы и отдыха в уединении. В студии телешоу Никас Степанович продемонстрировал публике свой дом, где изначально устроил студию. На участке можно увидеть пасеку и баню. Художник добавил, что еще планирует завершить работу по ландшафтному дизайну и заняться строительством других помещений.

Кроме этого, Сафронов владеет замком в Шотландии и квартирой в Турции. Также у него есть свой остров в Эстонии, который профессору подарил один из клиентов. «Теперь каждый год плачу налоги», - поделился экс-возлюбленный Ирины Понаровской.

Профессор давно составил завещание, согласно которому его недвижимость достанется сыновьям и братьям. При этом дом на Волге артист отдаст своим студентам.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:03

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