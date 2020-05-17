«Плачу каждый год налоги»: У Никаса Сафронова есть дом на Волге и остров в Эстонии





Деятель искусства рассказал, что не ощущает комфорта в большом жилье, в связи с чем купил участок с видом на Волгу, размер которого составляет 25 га. Как отметил Сафронов, ему стало жаль смотреть на территорию, захламляющуюся другими жителями. Также ему требовалось место для работы и отдыха в уединении. В студии телешоу Никас Степанович продемонстрировал публике свой дом, где изначально устроил студию. На участке можно увидеть пасеку и баню. Художник добавил, что еще планирует завершить работу по ландшафтному дизайну и заняться строительством других помещений.Кроме этого, Сафронов владеет замком в Шотландии и квартирой в Турции. Также у него есть свой остров в Эстонии, который профессору подарил один из клиентов., - поделился экс-возлюбленный Ирины Понаровской.Профессор давно составил завещание, согласно которому его недвижимость достанется сыновьям и братьям. При этом дом на Волге артист отдаст своим студентам.