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Андрей Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима карантинных ограничений

Андрей Воробьев анонсировал частичное снятие карантинных мер с Подмосковья. Губернатор Московской области сообщил о возможности смягчения режима самоизоляции с 18 мая.
Андрей Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима карантинных ограничений

Воробьев отметил, что для начала работы экономических систем на время пандемии коронавирусной инфекции требуется выполнение 3-х основных условий. Одним из них является падение коэффициента распространения заболевания до показателя меньше единицы. Вторым пунктом отмечено проведение большого количества тестов для проверки на зараженность.

Третьим условием снятия ограничения является наличие порядка 50% свободных коек в медучреждениях для возможности лечить пациентов. В то же время Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья по данным пунктам требования выполняются.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:08

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