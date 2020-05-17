В Москве охранник магазина ранил двух человек из травматического пистолета
В Москве сотрудник службы охраны одного из магазинов ранил двух мужчин посредством использования травматического пистолета. По данным пресс-службы ГУ МВД города, подозреваемый задержан.
Инцидент имел место на улице Просторной, где конфликт между охранником и несколькими посетителями вылился в перестрелку. Предположительно, подозреваемый пустил в ход имевшийся у него травматический пистолет, которым нанес ранения пострадавшим. Одному из них потребовалась госпитализация в больницу, пока второго доставили в отделение полиции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который трудился охранником в местном магазине. Согласно предварительным сведениям, все фигуранты указанного инцидента на момент случившегося находились в нетрезвом виде.
Инцидент имел место на улице Просторной, где конфликт между охранником и несколькими посетителями вылился в перестрелку. Предположительно, подозреваемый пустил в ход имевшийся у него травматический пистолет, которым нанес ранения пострадавшим. Одному из них потребовалась госпитализация в больницу, пока второго доставили в отделение полиции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который трудился охранником в местном магазине. Согласно предварительным сведениям, все фигуранты указанного инцидента на момент случившегося находились в нетрезвом виде.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:57