В Москве охранник магазина ранил двух человек из травматического пистолета





Инцидент имел место на улице Просторной, где конфликт между охранником и несколькими посетителями вылился в перестрелку. Предположительно, подозреваемый пустил в ход имевшийся у него травматический пистолет, которым нанес ранения пострадавшим. Одному из них потребовалась госпитализация в больницу, пока второго доставили в отделение полиции.Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который трудился охранником в местном магазине. Согласно предварительным сведениям, все фигуранты указанного инцидента на момент случившегося находились в нетрезвом виде.