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Глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Открытие курортов пока относится «к разряду надежд»

Пандемия COVID-19 еще долго будет препятствовать работе курортов в РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что открытие туристического сезона пока относится «к разряду надежд».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе беседы с телеведущим программы «Москва. Кремль. Путин», что россиянам следует возлагать «большие надежды» на отечественные курорты в 2020 году. Государственный деятель говорит, что ведомство будет наблюдать за эпидемиологической обстановкой еще несколько недель, после чего чиновники рассмотрят возможность открытия туристического сезона. Даже при позитивной динамике карантинные меры полностью не отменят.

Как сообщают информационные агенства, из-за пандемии COVID-19 туристическая отрасль страны потеряла около 1,5 трлн рублей. Больше всего от режима самоизоляции пострадали гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда. Специалисты утверждают, что финансовый кризис может привести к потере более двух миллионов рабочих мест. Согласно данным портала "Стопокоронавирус.рф", в России на данный момент насчитывается 281,7 тысячи зараженных и 2,6 тысячи летальных случаев.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:54

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