В Норвегии археологи исследовали 1700-летний клад викингов
Археологам удалось исследовать и задокументировать предметы из редкого клада, относящегося к эпохе викингов. Находка была сделана на высокогорном леднике Лендбрин (Норвергия).
Кроме обуви, рукавиц и различных тканей, ученые обратили внимание на трость с рунами, ножи с деревянными ручками и кости вьючных лошадей. Археологи также отметили неплохой внешний вид плаща-туники, возраст которого составляет более 1,7 тысячи лет. По итогам углеродного анализа стрел и лыж стало известно, что в этом районе люди начали вести активную деятельность еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в качестве торгового пути данное «шоссе» стало использоваться лишь к 11 веку нашей эры.
Археолог Эспен Финстад удивлен, что объектам, выходящим из-подо льда, удалось так сохраниться. Предположительно, обнаруженные вещи не были выброшены или потеряны – на данном перевале, вероятно, произошла трагедия. «Возможно, люди страдали от сильного переохлаждения, и это привело к иррациональному поведению», - подытожили эксперты.
Кроме обуви, рукавиц и различных тканей, ученые обратили внимание на трость с рунами, ножи с деревянными ручками и кости вьючных лошадей. Археологи также отметили неплохой внешний вид плаща-туники, возраст которого составляет более 1,7 тысячи лет. По итогам углеродного анализа стрел и лыж стало известно, что в этом районе люди начали вести активную деятельность еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в качестве торгового пути данное «шоссе» стало использоваться лишь к 11 веку нашей эры.
Археолог Эспен Финстад удивлен, что объектам, выходящим из-подо льда, удалось так сохраниться. Предположительно, обнаруженные вещи не были выброшены или потеряны – на данном перевале, вероятно, произошла трагедия. «Возможно, люди страдали от сильного переохлаждения, и это привело к иррациональному поведению», - подытожили эксперты.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:50