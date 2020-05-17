В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ РФ





Политологи рассматривают такие действия как прямую провокацию Москвы на совершение ответных процессов с привлечением военных сил. По данным портала Contra Magazin, РФ уже 2 месяца в одностороннем порядке придерживается моратория на проведение военных учений. При этом НАТО 15 мая реализовало на территории Латвии операцию под названием Open Spirit, а в следующем месяце намеревается организовать учения Allied Spirit.В рамках совершения манёвров иностранные войска проводят отработку процесса переброски военных сил на территорию ЕС для их последующего развёртывания поблизости от границ РФ. Не исключено, что к участию привлекут авиацию. СМИ Германии считают, что такого рода активность может привести к возобновлению учений российской стороной. Таким образом НАТО пытается найти повод для обвинения Кремля в агрессии и проводить большее количество учений.