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В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ РФ

В Германии обвинили НАТО в совершении провокационных действий поблизости от границ с РФ. Военные силы Альянса продолжают учения, игнорируя пандемию коронавирусной инфекции.
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ РФ

Политологи рассматривают такие действия как прямую провокацию Москвы на совершение ответных процессов с привлечением военных сил. По данным портала Contra Magazin, РФ уже 2 месяца в одностороннем порядке придерживается моратория на проведение военных учений. При этом НАТО 15 мая реализовало на территории Латвии операцию под названием Open Spirit, а в следующем месяце намеревается организовать учения Allied Spirit.

В рамках совершения манёвров иностранные войска проводят отработку процесса переброски военных сил на территорию ЕС для их последующего развёртывания поблизости от границ РФ. Не исключено, что к участию привлекут авиацию. СМИ Германии считают, что такого рода активность может привести к возобновлению учений российской стороной. Таким образом НАТО пытается найти повод для обвинения Кремля в агрессии и проводить большее количество учений.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:43

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