Марии Миногаровой запретили рожать детей из-за операции на щитовидной железе





В профиле Марии Миногаровой на веб-платформе Instagram появилась откровенная публикация. Блогер сообщила, что её раздражают вопросы со стороны окружающих о будущих детях, поскольку модель пока не может стать матерью. Дело в том, что телеведущая перенесла хирургическое вмешательство с радиоактивным йодом. Врачи говорят, что ей придется позабыть о беременности на несколько лет. В противном случае здоровье ребенка может оказаться в опасности.Миногарова все же отметила, что не считает данную тему болезненной, ведь дети не стояли в списке её приоритетов. По словам блогера, раньше деторождение интересовало лишь людей старшего поколения и любопытных соседей. Теперь же многие пользователи Сети и журналисты задают нетактичные вопросы, которые огорчают звезду. Миногарова попросила принять во внимание, что здоровье женщины иногда не позволяет ей становится матерью, несмотря на желание.