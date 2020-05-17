Никас Сафронов рассказал о причине расставания с Ириной Понаровской: "Она ушла к другому мужчине"
Никас Сафронов рассказал в интервью для «Комсомольской правды» подробности расставания с Ириной Понаровской. Тем не менее, для художника эти отношения стали наиболее запоминающимися.
Творец искусства никогда не скрывал личную жизнь, поэтому поклонники знают, что он успел покорить сердца многих женщин за счет своего обаяния. По словам Сафронова, он встречался с Натальей Ветлицкой и Татьяной Васильевой, но самый бурный роман у него был с Понаровской. До заслуженного художника России певица состояла в отношениях с коллегой по творческому цеху Сосо Павлиашвили. Однако даже после расставания исполнительница хорошо отзывалась о бывшем возлюбленном. Как отметил академик РАХ, он очень ценил звезду эстрады и любил ее. У пары ничего не получилось, поскольку Ирина Витальевна ушла к другому мужчине, а профессору сообщила, что больше не испытывает к нему романтических чувств.
По словам Сафронова, отношения с артисткой возникли благодаря общим интересам, так как влюбленные увлекались спортивными машинами и быстрой ездой. Иногда знаменитости созванивались и виделись за городом, где устраивали совместные гонки. Несмотря на это, художник не смог удержать рядом с собой певицу.
Творец искусства никогда не скрывал личную жизнь, поэтому поклонники знают, что он успел покорить сердца многих женщин за счет своего обаяния. По словам Сафронова, он встречался с Натальей Ветлицкой и Татьяной Васильевой, но самый бурный роман у него был с Понаровской. До заслуженного художника России певица состояла в отношениях с коллегой по творческому цеху Сосо Павлиашвили. Однако даже после расставания исполнительница хорошо отзывалась о бывшем возлюбленном. Как отметил академик РАХ, он очень ценил звезду эстрады и любил ее. У пары ничего не получилось, поскольку Ирина Витальевна ушла к другому мужчине, а профессору сообщила, что больше не испытывает к нему романтических чувств.
По словам Сафронова, отношения с артисткой возникли благодаря общим интересам, так как влюбленные увлекались спортивными машинами и быстрой ездой. Иногда знаменитости созванивались и виделись за городом, где устраивали совместные гонки. Несмотря на это, художник не смог удержать рядом с собой певицу.