Никас Сафронов рассказал о причине расставания с Ириной Понаровской: "Она ушла к другому мужчине"





Творец искусства никогда не скрывал личную жизнь, поэтому поклонники знают, что он успел покорить сердца многих женщин за счет своего обаяния. По словам Сафронова, он встречался с Натальей Ветлицкой и Татьяной Васильевой, но самый бурный роман у него был с Понаровской. До заслуженного художника России певица состояла в отношениях с коллегой по творческому цеху Сосо Павлиашвили. Однако даже после расставания исполнительница хорошо отзывалась о бывшем возлюбленном. Как отметил академик РАХ, он очень ценил звезду эстрады и любил ее. У пары ничего не получилось, поскольку Ирина Витальевна ушла к другому мужчине, а профессору сообщила, что больше не испытывает к нему романтических чувств.По словам Сафронова, отношения с артисткой возникли благодаря общим интересам, так как влюбленные увлекались спортивными машинами и быстрой ездой. Иногда знаменитости созванивались и виделись за городом, где устраивали совместные гонки. Несмотря на это, художник не смог удержать рядом с собой певицу.