У берегов Крыма взорвался отечественный Су-27М3





По словам представителей информационных агентств, для предотвращения попадания обломков Су-27М3 в руки вероятного противника их было решено уничтожить посредством подрыва. Речь идет об авиационной технике, которая разбилась 25 марта недалеко от Крыма в ходе выполнения миссии. Известно, что истребитель являлся одним из 12 экземпляров, стоящих на вооружении ВКС РФ. До момента взрыва самолет находился на глубине 50 метров у западной части полуострова.Стоит отметить, что Су-27М3 до крушения вел наблюдение за флотом Североатлантического Альянса, который проводил учения поблизости крымского побережья. Поскольку обломки расположились возле кораблей НАТО, их уничтожение было единственных выходом. По мнению военного командования, затянувшиеся поиски истребителя существенно увеличили риск утечки информации в пользу потенциальных вражеских сил. Дело в том, что Су-27М3 является одной из наиболее редких единиц отечественной воздушной техники.