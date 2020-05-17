В Лос-Анжелесе в возрасте 80 лет умер актер из фильма “Американский пирог” Фред Уиллард
В Лос-Анджелесе получивший известность в том числе по фильму “Американский пирог” актер Фред Уиллард ушел из жизни в возрасте 80 лет. На май была запланирована премьера многосерийной ленты “Космические войска”, где снимался знаменитость.
Согласно данным NBC News, смерть комика спровоцирована естественными причинами, при этом подробности не озвучиваются. Гитарист Глен Шварц отметил в социальных сетях, что Фред Уиллард имел уникальный шарм, который позволил ему добиться успеха в комедийных проектах. Он известен по ряду преимущественно второстепенных ролей, в том числе в картине “Свадебный переполох”, проектах “Друзья” и “Касл”.
Помимо прочего, Фред Уиллард хорошо разбирался в особенностях английского языка, поскольку имел степень бакалавра.
Согласно данным NBC News, смерть комика спровоцирована естественными причинами, при этом подробности не озвучиваются. Гитарист Глен Шварц отметил в социальных сетях, что Фред Уиллард имел уникальный шарм, который позволил ему добиться успеха в комедийных проектах. Он известен по ряду преимущественно второстепенных ролей, в том числе в картине “Свадебный переполох”, проектах “Друзья” и “Касл”.
Помимо прочего, Фред Уиллард хорошо разбирался в особенностях английского языка, поскольку имел степень бакалавра.