В Лос-Анжелесе в возрасте 80 лет умер актер из фильма “Американский пирог” Фред Уиллард





Согласно данным NBC News, смерть комика спровоцирована естественными причинами, при этом подробности не озвучиваются. Гитарист Глен Шварц отметил в социальных сетях, что Фред Уиллард имел уникальный шарм, который позволил ему добиться успеха в комедийных проектах. Он известен по ряду преимущественно второстепенных ролей, в том числе в картине “Свадебный переполох”, проектах “Друзья” и “Касл”.Помимо прочего, Фред Уиллард хорошо разбирался в особенностях английского языка, поскольку имел степень бакалавра.