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Ученые сделали сенсационное открытие о течении времени

Ученые сделали открытие о времени, показавшее длительное заблуждение насчет меры изменения пространства. Зачастую можно услышать, что отсчет времени пошел с момента Большого взрыва и образования Вселенной, а это оценивается как событие, случившееся порядка 13,8 млрд лет назад.
Ученые сделали сенсационное открытие о течении времени

При этом есть версия, что до Большого взрыва также существовало время. В современной физике данный параметр рассматривается как абсолютная величина, которую нельзя изменить, однако в теории относительности она рассматривается как «гибкий» показатель. Ученые считают, что Луну можно рассматривать как своего рода «гравитационный тормоз» для Земли. В начале существования планеты длительность суток составляла 3 часа, после чего плавно замедлялась. Даже теперь за каждый век продолжительность падает примерно на 0,002 с.

Ученые подошли к вопросу вектора времени философски. Это позволяет рассматривать население Земли, как обитателей прошлого. Нейробиологи пришли к выводу, что мозг человека тратит определённое время на обработку информации. Таким образом, он несколько отстаёт от объективной реальности. Речь касается разницы около 80 мс. В условиях стрессовой ситуации замедление становится ещё больше. Проводя параллель с протяженностью времени, ученые отметили наличие в одной минуте больше 60 секунд. К UTC каждый год 30 июня либо 31 декабря добавляют «високосную» единицу. По мнению экспертов, в 22 веке на фоне понижения воздействия гравитации соответствующая процедура должна будет проводиться 2 раза за год, а затем – ещё чаще.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:05

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