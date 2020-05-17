Звезду «Кривого зеркала» Михаила Вашукова госпитализировали с пневмонией
Стало известно, что с диагнозом пневмония был госпитализирован 61-летний юморист Михаил Вашуков. У звезды «Кривого зеркала» поражены 65% легких, а врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию, сообщает Пятый канал.
Заслуженный артист РФ появился на свет в Ленинградской области в поселке Всеволожский. Популярность и любовь зрителей пришла к нему после того, как он стал выступать в шоу «Кривое зеркало». Михаила Вашукова многие знают благодаря дуэту с его коллегой – куплетистом Николаем Бандуриным.
Коронавирус был подтвержден у многих представителей российского шоу-бизнеса. Лечиться от COVID-19 пришлось Стасу Михайлову, Александру Васильеву, Льву Лещенко, Надежде Бабкиной, Татьяне Васильевой. Недавно стало известно, что коронавирусом заразился Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка. Фигуристка призналась, что она намного легче переносит заболевание, чем пресс-секретарь российского президента. По мнению спортсменки, с вирусом мужчинам справиться тяжелее. Одним из тревожных симптомов у нее стала потеря обоняния. После этого последовало повышение температуры тела и кашель с одышкой.
Заслуженный артист РФ появился на свет в Ленинградской области в поселке Всеволожский. Популярность и любовь зрителей пришла к нему после того, как он стал выступать в шоу «Кривое зеркало». Михаила Вашукова многие знают благодаря дуэту с его коллегой – куплетистом Николаем Бандуриным.
Коронавирус был подтвержден у многих представителей российского шоу-бизнеса. Лечиться от COVID-19 пришлось Стасу Михайлову, Александру Васильеву, Льву Лещенко, Надежде Бабкиной, Татьяне Васильевой. Недавно стало известно, что коронавирусом заразился Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка. Фигуристка призналась, что она намного легче переносит заболевание, чем пресс-секретарь российского президента. По мнению спортсменки, с вирусом мужчинам справиться тяжелее. Одним из тревожных симптомов у нее стала потеря обоняния. После этого последовало повышение температуры тела и кашель с одышкой.