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Звезду «Кривого зеркала» Михаила Вашукова госпитализировали с пневмонией

Стало известно, что с диагнозом пневмония был госпитализирован 61-летний юморист Михаил Вашуков. У звезды «Кривого зеркала» поражены 65% легких, а врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию, сообщает Пятый канал.
Звезду «Кривого зеркала» Михаила Вашукова госпитализировали с пневмонией

Заслуженный артист РФ появился на свет в Ленинградской области в поселке Всеволожский. Популярность и любовь зрителей пришла к нему после того, как он стал выступать в шоу «Кривое зеркало». Михаила Вашукова многие знают благодаря дуэту с его коллегой – куплетистом Николаем Бандуриным.

Коронавирус был подтвержден у многих представителей российского шоу-бизнеса. Лечиться от COVID-19 пришлось Стасу Михайлову, Александру Васильеву, Льву Лещенко, Надежде Бабкиной, Татьяне Васильевой. Недавно стало известно, что коронавирусом заразился Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка. Фигуристка призналась, что она намного легче переносит заболевание, чем пресс-секретарь российского президента. По мнению спортсменки, с вирусом мужчинам справиться тяжелее. Одним из тревожных симптомов у нее стала потеря обоняния. После этого последовало повышение температуры тела и кашель с одышкой.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:01

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