«Называла себя гадким утенком»: Актриса из «Молодежки» Анна Михайловская рассказала о детском комплексе
По словам популярной актрисы Анны Михайловской, в детстве у неё были определенные комплексы. Как оказалось, звезда сериала «Молодежка» до 13 лет чувствовала себя «гадким утенком».
В своей недавней публикации в Instagram Михайловская призналась, что примерно до 13 лет считала себя не очень красивой. Данный комплекс попросту исчез, когда актриса решила перейти в другую студию по танцам – именно там к ней появился интерес со стороны противоположного пола. Впрочем, знаменитость всё равно считает красоту очень субъективной вещью. Самое главное в жизни – наличие ума и внутренней красоты, юмора и самоиронии, считает Михайловская.
«Я знакома с некоторыми женщинами, которых многие не считают красавицами, но как только заводишь разговор с ним, то понимаешь, насколько огромная у них магия обаяния», - подытожила актриса.
В своей недавней публикации в Instagram Михайловская призналась, что примерно до 13 лет считала себя не очень красивой. Данный комплекс попросту исчез, когда актриса решила перейти в другую студию по танцам – именно там к ней появился интерес со стороны противоположного пола. Впрочем, знаменитость всё равно считает красоту очень субъективной вещью. Самое главное в жизни – наличие ума и внутренней красоты, юмора и самоиронии, считает Михайловская.
«Я знакома с некоторыми женщинами, которых многие не считают красавицами, но как только заводишь разговор с ним, то понимаешь, насколько огромная у них магия обаяния», - подытожила актриса.