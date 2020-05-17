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За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов

Согласно данным экспертов портала «Цена Авто», за первую половину мая цены на автомобили изменили 10 брендов. Праздничные дни и введение карантинных мер не помешали производителям пересмотреть стоимость машин, представленных на российском рынке.
За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов

После проведения специалистами мониторинга цен стало известно, что модельный ряд LADA подорожал от 0,6 до 2,3%. Выросла стоимость автомобилей бренда Jeep, а максимальное повышение составило 2,6%. Возросли ценники большей части моделей Infiniti – от 0,9 до 2,2%. Также эти меры коснулись брендов Mitsubishi, MINI и Renault.

Некоторые компании приняли решение подкорректировать в мае стоимость только конкретных моделей. Чешский производитель Skoda изменил ценник на семейство Superb и кроссовер Kodiak в топовой комплектации (в среднем рост составил 1,3%). От 0,8 до 3,5% бренд Chery поднял стоимость для версии Tiggo 4, а японская компания Suzuki переписала прайс-лист для модели Jimny.

Удивил японский производитель Nissan, вернувший мартовские ценники почти на все модели, представленные на российском рынке. В текущем месяце стоимость кроссоверов этого бренда снизилась от 1,8 до 3,0%.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:15

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