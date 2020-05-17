Сергей Глушко продемонстрировал поклонницам обнаженное тело
Сергей Глушко в очередной раз порадовал поклонниц своим практически обнаженным телом. Соответствующую публикацию стриптизер разместил в Instagram.
Тарзан активно ведет соцсети, где часто делится различными сюжетами и снимками. На этот раз он показал фолловерам видео, на котором двигается под песню Нюши «Танцы на стеклах». На запечатленных кадрах Сергей Глушко танцует с распущенными волосами и в одних стрингах. В подписи к посту супруг Наташи Королевой напомнил поклонникам о новом эпизоде собственного шоу. Совсем скоро опубликованная видеозапись с почти голым артистом собрала более 50 тысяч просмотров и большое количество комментариев от взбудораженных фанаток.
Тем не менее, не всем из юзеров пришлось по душе представление знаменитости. Одни остались в восторге от внешнего вида Глушко, а другие заподозрили его в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ.
Тарзан активно ведет соцсети, где часто делится различными сюжетами и снимками. На этот раз он показал фолловерам видео, на котором двигается под песню Нюши «Танцы на стеклах». На запечатленных кадрах Сергей Глушко танцует с распущенными волосами и в одних стрингах. В подписи к посту супруг Наташи Королевой напомнил поклонникам о новом эпизоде собственного шоу. Совсем скоро опубликованная видеозапись с почти голым артистом собрала более 50 тысяч просмотров и большое количество комментариев от взбудораженных фанаток.
Тем не менее, не всем из юзеров пришлось по душе представление знаменитости. Одни остались в восторге от внешнего вида Глушко, а другие заподозрили его в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ.